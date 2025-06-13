برشلونة يرفض عرض موناكو لضم أنسو فاتو

أكد تقرير صحفي، أن نادي برشلونة الإسباني رفض العرض الأول من موناكو الفرنسي، للتعاقد مع لاعبه أنسو فاتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة ماركا ، قدّم موناكو أخيرًا أول لضم فاتي على سبيل الإعارة لكن برشلونة رفض العرض سريعًا.

وأضافت أن برشلونة يريد بيع اللاعب نهائيًا لإنعاش خزائنه، لكن موناكو عرض إعارة دون تغطية كامل راتب أنسو فاتي مع برشلونة.

وأضافت أنه من غير الواضح ما إذا كان موناكو سيقدم عرضًا جديدًا، ويحاول خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب، إيجاد حل وإقناع موناكو بتعديل عرضه بما يتناسب مع متطلبات برشلونة، وهو يدرك أن لاعبه الذي غاب عن الملاعب لعدة مواسم، بحاجة إلى إعادة استعادة مستواه في أقرب وقت ممكن.

فاتي ضمن 7 مرشحين لمغادرة برشلونة

كانت تقارير صحفية، ذكرت مؤخرًا أن برشلونة على استعداد للاستغناء عن 7 لاعبين، وهم: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، رونالد أراوخو ، بابلو توري، فرينكي دي يونج، أنسو فاتي، وباو فيكتور، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

وأوضحت التقارير أن الهدف هو خفض فاتورة الرواتب بما يتماشي مع قواعد اللعب المالي النظيف، مع السعي إلى مشروع رياضي طويل الأمد.

وتابعت أن وضع اللاعبين السبعة المذكورين يختلف حسب أهميتهم الرياضية ووزنهم في فاتورة الأجور، ثلاثة منهم - أنسو فاتي وإيناكي بينيا وبابلو توري - من شبه المؤكد أنهم سيغادرون النادي، بينما تظل قصة باو فيكتور غير مؤكدة وستعتمد على تطورات السوق، من ناحية أخرى، تتعلق الحالات الأكثر تعقيدًا بتير شتيجن وأراوخو وفرانكي دي يونج، وهم ثلاثة أعمدة في غرفة الملابس يمكن أن تتطور مستقبلهم اعتمادًا على الفرص والقرارات الداخلية.