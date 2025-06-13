حاولت التزام الصمت.. رئيس النصر السعودي يثير الجدل بـ بيان ناري

أصدر ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، بيانًا يكشف تدهور الأوضاع داخل قلعة العالمي.

وكتب الجمعان عبر حسابه على منصة “إكس”: “احبائي جمهور العالمي.. كنتُ كغيري من جماهير العالمي العظيمة أترقب التغيير الجذري حسبما طلبت ولا زلت أطالب به، لكن ما نراه على أرض الواقع لا يعكس تلك الوعود”.

وأضاف: “حاولت جاهدا من أجل العالمي ان التزم الصمت طمعا في عدم تأجيج الجماهير ومحاولة مني لمعالجة الأمور داخليا بهدوء وحكمة لمصلحة الفريق”.

تحملت الهجوم والغضب

وتابع: “تحملت كل الهجوم والغضب من الجماهير والتي شعرت بأنني خيبت ظنها وفضلت الصمت حينها ولم ادافع عن نفسي من اجل مصلحة الكيان”.

وأشار: “لقد تأكد لي بشكل قاطع أن ما حدث لم يكن إلا محاولة لكسب الوقت وتمريره دون أي عمل حقيقي رغم طموحاتنا الكبيرة التي لا حدود لها والتي تواكب طموحات الجماهير”.

ولفت: “بخصوص عقود اللاعبين إلى الآن أؤكد أنني كرئيس تنفيذي لم أوقع على أي من هذه العقود، أما عن وضع النادي فالصورة الحالية لا تمثل تطلعاتنا كإدارة ولا ترضي طموحات الجمهور”.

وختم: “ما كتبته نابع من محبة وغيرة على هذا الكيان العظيم ومن باب الصراحة حتى لا تظن الجماهير إنني مشارك أو موافق أو مؤيد لما يحدث، كل ما أريده حاليا هو تنفيذ الوعود والالتزام بها لكي نتمكن من العمل بأسرع وقت”.