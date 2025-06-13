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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا عن موسم السيتي الكارثي: لو كنت في برشلونة أو ريال مدريد لتمت إقالتي

جوارديولا
جوارديولا

اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بإن إدارة ناديه الإنجليزي صبرت عليه كثيرًا بعد الظهور بمستوى كارثي الموسم الماضي.

وفشل بيب جوارديولا في تحقيق أي لقب محلي أو أوروبي الموسم المنقضي 2024-2025.

وقال جوارديولا في تصريح أبرزه فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” على منصة “إكس”: “لو كان هذا المستوى مع برشلونة أو ريال مدريد لتمت إقالتي، لكن هنا لم تتم مناقشة الأمر، يجب التحلي بالصبر”.

قائمة مانشستر سيتي لكأس العالم للأندية

في سياق آخر، أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، القائمة المستدعاة لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وتصدر النجم المصري عمر مرموش قائمة مانشستر سيتي للبطولة التي تنطلق الأسبوع المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت القائمة كالتالي:
ماركوس بيتينيلي، ستيفان أورتيجا مورينو، إيدرسون، روبن دياز، تيجاني رايندرز، جون ستونز، ناثان آكي، عمر مرموش، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، نيكو جونزاليس، رودري، إيلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا، ريان آيت نوري، فيتور ريس، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، سافينيو، ماتيوس نونيس، ريان شرقي، كلاوديو ايشيفيري، عبد القادر خوسانوف، فيل فودين، نيكو، أوسكار بوب.
ويوجد مانشستر سيتي في مجموعة قوية بكأس العالم للأندية تضم يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي والوداد المغربي.

جوارديولا مانشستر سيتي برشلونة ريال مدريد عمر مرموش

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