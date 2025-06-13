تركي آل الشيخ يعلن أسماء معلقي مباراة الأهلي وإنتر ميامي

أعلن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، عن معلقي مباراة الأهلي وإنتر ميامي، في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "نقل مجموعة قنوات "MBC" مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي عبر ثلاث شاشات مختلفة، وسيتولى مدحت شلبي وفارس عوض التعليق على المباراة عبر قناتي MBC مصر 1 وMBC مصر 2 بالتوازي، بينما يعلق فهد العتيبي على اللقاء من خلال قناة MBC Action".

حكام مباراة الأهلي وإنتر ميامي

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة التي تجمع الفريقين فجر الأحد المقبل في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد فيفا عبر منصاته المختلفة أنه تم إسناد المباراة إلى الحكم الأسترالي علي رضا فغاني، ليكون هو حكم الساحة ويعاونه أنطون شيتينين وآشلي بيشام، وحكم رابع البولندي سيمون مارسينياك.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسماء طاقم حكام تقنية VAR لمباراة الأهلي وإنتر ميامي وسط توجه لجنة الحكام بفيفا لمقتر ح جديد يتم تطبيقه بداية من كأس العالم للأندية، عن أن يتم توضيحه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025 التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، في تمام الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد المقبل على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية.

موعد المباراة المرتقبة

بتوقيت القاهرة: الثالثة فجرًا يوم السبت 15 يونيو

بتوقيت الولايات المتحدة: الثامنة مساءً يوم الجمعة 14 يونيو

كل الأنظار تتجه إلى ميامي، حيث تنطلق أولى صافرات البطولة العالمية بحكم دولي مخضرم ومباراة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة الكروية.