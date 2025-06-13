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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبد العال عن شيكابالا: لو راح الأهلي كنت هحبه

محمود عبد الرازق شيكابالا
محمود عبد الرازق شيكابالا
سارة عبد الله

تحدث رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، عن لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، بإشادة بموهبته ومهارته.

وقال رضا عبد العال في تصريجات تلفزيونية: "أنا لو مكان نادي الزمالك مش هخلي شيكابالا يبطل، ولو اعتزل يمسكوه حاجة قريبة من اللعيبة مدير رياضي أو مدير كرة، لإن اللعيبة بتحبه".

وتابع: “شيكابالا حتى لو كان راح الأهلي كنت هحبه لإنه لعيب موهوب، والشوية اللي بينزل فيهم شيكابالا بحب اتفرج بتركيز”.

من جانب آخر، أعرب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، عن بالغ سعادته وتقديره للقاء الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، واصفًا اللقاء بأنه "أكثر من رائع".

شارك شيكابالا تفاصيل اللقاء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورا تجمعه مع الشيخ أحمد بن سلطان وعمر جابر وكتب: "تشرفت بلقاء سمو الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، وكان اللقاء أكثر من رائع بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي ليس بغريب على أهل الإمارات الكرام".

رضا عبد العال الزمالك شيكابالا الأهلي

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