شيكابالا يشيد بلقائه مع الشيخ أحمد بن سلطان آل نهيان

أعرب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، عن بالغ سعادته وتقديره للقاء الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، واصفًا اللقاء بأنه "أكثر من رائع".

شارك شيكابالا تفاصيل اللقاء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورا تجمعه مع الشيخ أحمد بن سلطان وعمر جابر وكتب: "تشرفت بلقاء سمو الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، وكان اللقاء أكثر من رائع بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي ليس بغريب على أهل الإمارات الكرام".



وأضاف شيكابالا في منشوره: “كل الشكر والتقدير لسموّه على هذا اللقاء المميز، الذي سيبقى في الذاكرة بكل ودّ ومحبة”.

وكشف محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خبر سار لجماهير القلعة البيضاء بشأن الصفقات الصيفية.

وقال شيكابالا، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: الموسم المقبل سيكون الوضع مختلفاً للفريق بسبب التدعيمات".

وأضاف: "عارف إن الموسم ده ممكن مش أحسن حاجة لكن بإذن الله الموسم الجاي نعمل تدعيمات والوضع يختلف ومجلس الإدارة يجيب لينا لعيبة تستحق تلبس تيشرت الزمالك فعلاً".