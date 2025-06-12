تعليق شيكابالا على لقائه مع الشيخ أحمد آل نهيان

عبر محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، عن سعادته بلقاء الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، ابن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السابق،

ونشر صور من ذلك اللقاء عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلا: "تشرفت بلقاء سمو الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، وكان اللقاء أكثر من رائع بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي ليس بغريب على أهل الإمارات الكرام، كل الشكر والتقدير لسموّه على هذا اللقاء المميز، الذي سيبقى في الذاكرة بكل ودّ ومحبة".



شيكابالا يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك

كشف محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خبر سار لجماهير القلعة البيضاء بشأن الصفقات الصيفية.



وقال شيكابالا، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: الموسم المقبل سيكون الوضع مختلفاً للفريق بسبب التدعيمات".



وأضاف شيكابالا: "عارف إن الموسم ده ممكن مش أحسن حاجة لكن بإذن الله الموسم الجاي نعمل تدعيمات والوضع يختلف ومجلس الإدارة يجيب لينا لعيبه تستحق تلبس تيشرت الزمالك فعلاً".



وكان قد أكد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، استمراره في دعم النادي من خلال تنفيذ التزاماته المالية الحالية، وعلى رأسها مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر، لكنه في الوقت ذاته أعلن عدم نيته تحمّل أي التزامات مالية جديدة في الفترة المقبلة.