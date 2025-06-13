محمد العدل ينتقد مشاركة بيراميدز في السوبر: الاتفاق كان أفوتلك وتفوتلي ماتش

انتقد محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي السابق، القرار المنتظر بمشاركة فريق بيراميدز في بطولة السوبر المصري بصفته وصيف الدوري والكأس.

وقال محمد العدل في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “الاتفاق كان أفوت لك ماتش وتفوت لي ماتش، هيعملوا إيه دلوقت في كأس السوبر؟”.

حقق نادي بيراميدز إنجازا تاريخيا بتصدره تصنيف الأندية العربية والأفريقية الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (IFFHS) للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء ذلك الإنجاز بعد تتويج الفريق السماوي بلقب دوري أبطال أفريقيا، وجاء هذا التقدم اللافت على حساب النادي الأهلي، الذي تراجع إلى المركز الثاني عربيا وأفريقيا، في سابقة لم تحدث منذ سنوات.