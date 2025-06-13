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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس أزمة الزمالك وأحمد حمدي وقصة الـ 1700 يورو

أحمد حمدي
أحمد حمدي
محمد سمير

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن كواليس أزمة إصابة أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وما حدث من جانب اللاعب في الساعات القليلة الماضية، خلال رحلته في ألمانيا، للخضوع لفحوصات نهائية.

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية: منذ الإصابة التي تعرض لها أحمد حمدي، ونادي الزمالك ملتزم بشكل كامل مع اللاعب، سواء بدعمه في الفحوصات أو العلاج، بالإضافة إلى التأهيل.

وأضاف: اللاعب سافر إلى الإمارات، بالإضافة إلى ألمانيا، للاطمئنان على حالته الصحية، وكل الأمور تمت تحت إشراف النادي.

وأكد المتحدث باسم نادي الزمالك: كل ما يثار خلال الساعات القليلة الماضية، عن تأخير التحويلات المالية، أمر غير صحيح نهائيا، مشيرا إلى أنه جرى إرسال صورة الشيك والتحويل إلى طبيب الفريق محمد أسامة، وهناك تأخير بسيط، بسبب الإجراءات البنكية، وهو أمر وارد، مؤكدا أن مجلس الإدارة قرر تحويل اللاعب إلى التحقيق بصورة رسمية، بعد عودته، لأن تصريحاته غير مقبولة.

وشدد أحمد سالم، على أن القادم أفضل لنادي الزمالك، متابعا: أطالب الجميع بدعم اللاعبين والنادي، ونثق في أن القادم سيكون أفضل بكل تأكيد، والإدارة تدرس الأمور كافة بشكل رسمي.

الزمالك أزمة إصابة أحمد حمدي أحمد حمدي أحمد سالم

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