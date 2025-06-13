الاعتماد على بيكهام.. الأهلي يصرف النظر عن ضم مدافعين جدد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن صرف مسؤولي النادي الأهلي النظر عن التعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم خط الدفاع، خلال فترة الانتقالات الصيفية

وقال أحمد شوبير، في تصريحات عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: "النادي الأهلي، كان عنده مكاسب في مباراة باتشوكا المكسيكي، أهم المكاسب أحمد رمضان بيكهام، لأن طريقة لعب ريبيرو، المدير الفني للفريق بيعتمد على واحد زي بيكهام".

وأضاف: "كده الأهلي تقريبًا حل مشكلة المدافعين، بيكهام، كان في دكة البدلاء ونجح نجاح ساحق لما لعب الشوط التاني، أنا اعتقد ريبيرو، هيفكر كويس أوي يبدأ بمين بعد التجربة دي".

وتابع: “النادي الأهلي، كان يفكر في التعاقد مع محمود الحزار من البنك الأهلي أو عمرو الجزار، مدافع غزل المحلة وفكر في ياسين مرعي من فاركو، لكن في نهاية الأمر استقر على أحمد رمضان بيكهام، لأن ده اللي بيناسب طريقة لعب ريبيرو، المدير الفني للفريق”.