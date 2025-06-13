محمد بركات يكشف عن رؤيته للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

تحدث محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، عن رؤيته في مشوار الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية مشيرًا إلى أن مجموعة الأهلي صعبة بسبب تواجد الفريق المضيف للمسابقة.

ويتواجد النادي الاهلي في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي، بورتو وبالميراس، ويخوض المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي فجر الأحد المقبل.

وقال محمد بركات خلال تصريحاته في “قهوة فايق من ميامي" المذاع على شاشة "إم بي سي مصر 2": ”الأهلي واقع في مجموعة قوية، بتلعب مع صاحب الليلة كلها إنتر ميامي الفريق المستضيف وهتلاعب بورتو البرتغالي من أكبر الفرق في أوروبا وتاريخ كبير جدًا، بالميراس كمان بتلعب كورة كويسة".

وأضاف: “الأهلي لديه في كل مركز اتنين لعيبه وأكتر على مستوى عالي، المفتاح في البطولات دي هي المباراة الأولى، والأهلي لو قدر يعمل مباراة كويسة ويفوز على إنتر ميامي، بنسبة كبيرة هيقدر يعدي إلى المراحل الإقصائية”.

وتابع: “طموحاتي أنا إن الأهلي يوصل لأبعد مرحلة في البطولة ولكن خلينا نبص اللي تحت إيدينا اننا ناخد كل مباراة على حدى من الـ3 مباريات”.