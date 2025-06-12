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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد حسن لأسامة كمال : لولا ميسى مكناش سمعنا عن إنترميامى.. والأهلى محتاج لتدعيم خط الدفاع

أحمد حسن
أحمد حسن
علي مكي

قال أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن فريق الأهلى يستعد على قدم وساق لمباراة إنترميامى الأمريكى فى افتتاح كأس العالم للأندية .

وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية من أمريكا مع الاعلامى أسامة كمال فى برنامج مساء دى أم سى على قناة dmc أن فريق إنتر ميامى ليس بالقوة ولكن على لاعبى الاهلى الحذر خاصة أن مباريات بورتو البرتغالى وبالميراس البرازيلى ستكون صعبة .

وتابع حسن قائلا  : لولا ميسى مكناش سمعنا عن فريق إنترميامى موضحا أن كل لاعبى الاهلى يتنافسون فى التدريبات للمشاركة فى المباراة .

وأكد حسن أنه من المنتظر تدعيم إدارة الأهلى لمركز قلب الدفاع بعد إنتهاء كأس العالم للأندية خاصة أن الجميع لاحظ ضعف خط الدفاع فى مباراة باتشوكا الودية .

اسامة كمال أحمد حسن الأهلى كأس العالم للاندية

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