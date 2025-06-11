أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل لقاء ميامي

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن انضمام وسام ابو علي الي معسكر النادي الأهلي اليوم.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " كأس العالم للأندية| وسام أبو علي ينضم اليوم لمعسكر الأهلي في ميامي.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.