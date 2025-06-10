وسام أبو علي يقود تشكيل فلسطين ضد عمان في تصفيات كأس العالم

أعلن إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين، التشكيل الأساسي لمواجهة عٌمان، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة فلسطين وعمان في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد عمان الدولي.

ويقود وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، تشكيل فلسطين في مباراة اليوم.

تشكيل فلسطين ضد عمان

حراسة المرمى: رامي حمادة

الدفاع: مصعب البطاط - أحمد طه - ميلاد تيرمانيني - عدي خروب.

الوسط: تامر صيام - آدم كايد - عطاء جابر - عميد محاجنة.

الهجوم: وسام أبو علي - عدي الدباع.

ويدخل المنتخبان مباراة الليلة بطموحات كبيرة لخطف بطاقة التأهل إلى الملحق، حيث تحتل عُمان المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن فلسطين، ما يجعل المواجهة فاصلة لتحديد المصير.

وتتصدر جمهورية كوريا ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، مقابل 16 نقطة للأردن، و12 للعراق، و10 لعُمان، و9 لفلسطين، و5 للكويت.



