تشكيل السعودية ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم.. الدوسري يقود الهجوم

أعلن هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، التشكيل الأساسي لمواجهة أستراليا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة السعودية وأستراليا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل السعودية ضد أستراليا

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: علي مجرشي - عبد الإله العمري - حسن كادش - نواف بوشل.

الوسط: محمد كنو - زياد الجهني - مصعب الجوير.

الهجوم: سالم الدوسري - عبد الرحمن العبود - فراس البريكان.

ويحتاج منتخب السعودية للفوز على أستراليا بفارق 5 أهداف في مباراة اليوم للتأهل مباشرة إلى مونديال 2026، بينما الفوز بفارق أقل من ذلك ينقله لخوض الملحق الآسيوي.

وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة من تسع مباريات، مقابل 16 نقطة لأستراليا، و13 للسعودية، و12 لإندونيسيا و6 لكل من البحرين والصين.