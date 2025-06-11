وسام أبو علي يطمئن جماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025

وجه نجم الاهلي وسام أبو علي رسالة للجماهير استعدادًا لخوض كأس العالم للأندية 2025 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب وسام أبو علي عبر استوري انستجرام:"الآن جاهز لكأس العالم للأندية.

وينتظم وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر الأهلي بميامي اليوم بعد الإنتهاء من مهمته مع منتخب بلاده فلسطين في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم.

كان وسام أبوعلي قد غادر مساء أمس علي متن رحلة خطوط طيران قطرية مباشرة الي ميامي عقب نهاية مباراة منتخب بلاده مع عمان بحيث يصل اليوم الي ميامي علي أن يحصل علي راحة من التدريبات الجماعية اليوم ثم يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية غدا.

يأتي وصول وسام أبوعلي ليتنفس الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الصعداء خاصة بسبب غموض موقف السلوفيني جينيك جارديشار الذي رغم أن اصابته إجهاد في العضلة الخلفية لكنه لم يشارك في المران حتي الأن.

وأكد الجهاز الطبي أن جارديشار سوف يكون لائق لخوض المباراة لكن ريبيرو يخشي من اشراك اللاعب وأن تزيد معاناته وتتجدد الإصابة.