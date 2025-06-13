محمد شكري يكشف عن موقفه من الانتقال للأهلي عقب المونديال

كشف محمد شكري، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا عن موقفه من الانتقال لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال محمد شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "سعيد بتتويجي مع سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة، خاصة وأنها جاءت بعد إصابة صعبة وقوية، ولكنني لم أتعجل العودة للملاعب بعد إصابتي بقطع في الرباط الصليبي".

وأردف: "الأهلي لم يتحدث معي أو مع وكيلي، ونسبة انتقالي للأهلي عقب كاس العالم للأندية ليست كبيرة والقرار يرجع لإدارة نادي سيراميكا كليوباترا".