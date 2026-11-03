جدول منافسات ثالث أيام بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة بشرم الشيخ

تتواصل اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة «عمومي، ناشئين وماسترز»، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، وذلك بإقامة عدد من النهائيات في الفترة الصباحية، قبل استئناف المنافسات خلال الفترة المسائية بسباقات التتابع المختلط.

وتنطلق منافسات اليوم في تمام الساعة 7:30 صباحا بالإحماء، ثم يقام نهائي 150 متر زعانف مزدوجة سيدات، بمشاركة 8 لاعبات، يليه نهائي 150 متر زعانف مزدوجة رجال عمومي بمشاركة 8 لاعبين.

ويقام نهائي 150 متر زعانف مزدوجة ناشئات، ثم نهائي 150 متر زعانف مزدوجة ناشئين، بمشاركة 8 لاعبين ولاعبات في كل سباق.

وتتواصل المنافسات بإقامة نهائي 150 متر مونو سيدات، يليه نهائي 150 متر مونو رجال، ثم نهائي 150 متر مونو ناشئات، ويختتم برنامج الفترة الصباحية بإقامة نهائي 150 متر مونو ناشئين، بمشاركة 8 لاعبين في كل سباق.

وتستأنف المنافسات في تمام الساعة 1:00 ظهرا بالإحماء، وفي 1:45 ظهرا يقام سباق تتابع 4×1 كم الإقصائي مختلط عمومي، بمشاركة 10 لاعبين،

ثم يختتم اليوم بسباق تتابع 4×1 كم الإقصائي مختلط ناشئين، بمشاركة 10 لاعبين.

ونجح المنتخب المصري في الحفاظ على صدارة الترتيب العام لجدول الميداليات مع نهاية منافسات اليوم الثاني برصيد 20 ميدالية متنوعة منها 7 ذهبيات، 8 فضيات و5 ميداليات برونزية.