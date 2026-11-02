خاص| مكالمة إبراهيم حسن تحسم انضمام إمام عاشور لمنتخب مصر أمام مالاوي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تلقي إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اتصالًا هاتفيًا من إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، للاستفسار عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها اللاعب، وموقفه من الانضمام إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة مالاوي المرتقبة.

انضمام إمام عاشور لمنتخب مصر أمام مالاوي

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن إبراهيم حسن تواصل مع إمام عاشور للاطمئنان على حالته، ومعرفة مدى جاهزيته للمشاركة مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن مدير المنتخب أبلغ إمام عاشور بتواجده ضمن قائمة الفراعنة لخوض مواجهة مالاوي، مؤكدًا تمسك الجهاز الفني بوجوده ضمن القوام الأساسي للمنتخب.

وتابع المصدر أن إبراهيم حسن أخطر اللاعب بأن إداري منتخب مصر سيتواصل معه خلال الفترة المقبلة، من أجل الحصول على جواز السفر الخاص به، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني.

ويأتي تحرك الجهاز الإداري والفني لمنتخب مصر في إطار الاستعدادات للمواجهة المرتقبة أمام مالاوي، وسط رغبة في الاستعانة بالعناصر الأساسية وأصحاب الخبرات لتدعيم صفوف الفراعنة خلال اللقاء.