مصر تضيف 10 ميداليات متنوعة في منافسات اليوم الثاني لبطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة

استطاع المنتخب الوطني المصري للسباحة بالزعانف، إضافة 10 ميداليات متنوعة في منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة "عمومي وناشئين وماسترز"، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ حتى بعد غدٍ الأربعاء، بمشاركة 264 لاعبًا ولاعبة يمثلون 16 دولة.

وتمكَّن لاعبو المنتخب الوطني من التتويج بـ10 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين، ليصل إجمالي الميداليات حتى الآن 20 ميدالية متنوعة.

وجاءت الميداليات كالتالي في منافسات الرجال: في منافسات 5 كم مونو رجال، اكتسح المصريون منافسات السباق، حيث تُوِّج ياسين محمد بالميدالية الذهبية بزمن قدره 46:00.80 دقيقة، فيما توج بالميدالية الفضية مهاب إيهاب حلمي بزمن قدره 46:15.00 دقيقة، وتوج محمود وليد بالميدالية البرونزية بزمن قدره 47:23.80 دقيقة، وفي منافسات 5 كم مونو ناشئين، تُوِّج يوسف خليفة بالميدالية الذهبية بزمن قدره 47:24.00 دقيقة.

وفي منافسات 3 كم مونو رجال، تُوِّج أحمد محمد بالميدالية الفضية بزمن قدره 30:48.50 دقيقة، وتوج زياد هشام بالميدالية البرونزية بزمن قدره 30:48.70 دقيقة، وفي منافسات 3 كم مونو ناشئين، تُوِّج يوسف عبد الرحمن بالميدالية الفضية بزمن قدره 30:51.00 دقيقة.

وفي منافسات التتابع 4*150 م الإقصائي المختلط عمومي، تُوِّج الفريق المصري المكون من "مهاب إيهاب، وملك شريف، وزياد هشام، وعلياء إيهاب" بالميدالية الذهبية بعد أن أنهى السباق في زمن قدره 5:10.91 دقيقة.

وجاءت نتائج السيدات كالتالي: في منافسات 5 كم مونو سيدات، تُوِّجت ندى مجدي بالميدالية الذهبية بزمن قدره 48:16.10 دقيقة، وفي منافسات 5 كم مونو ناشئات، تُوِّجت سهر مجدي بالميدالية الفضية بزمن قدره 50:04.00 دقيقة.

م د ر / ح م ز