شوبير يشيد بمنتخب مصر للناشئين بعد الفوز على الصين برباعية: جيل جديد يبشر بمستقبل الكرة المصرية

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستوى الذي يقدمه منتخب مصر للناشئين، بعد تحقيقه سلسلة من الانتصارات خلال الفترة الماضية، كان آخرها الفوز على منتخب الصين برباعية نظيفة، مؤكدًا أن الكرة المصرية تمتلك جيلًا واعدًا يمكنه المساهمة في صناعة مستقبل أفضل.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن منتخب مصر للناشئين حقق الفوز على الصين بنتيجة 4-0، بعدما سبق له الانتصار على اليمن بخمسة أهداف، والكويت بثلاثة أهداف، والسعودية بخمسة أهداف، والعراق بخمسة أهداف.

وأضاف أن هذه النتائج تعكس وجود جيل مميز يستحق الاهتمام والدعم، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا في قطاع الناشئين والمنتخبات السنية، وهو ما يمنح الأمل في مستقبل أفضل لكرة القدم المصرية.

وتحدث شوبير عن الأجيال المختلفة التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الجيل الذي يقوده وائل رياض نجح في التتويج ببطولة شمال إفريقيا، بينما اقترب منتخب حسين عبد اللطيف من الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، قبل أن ينهي المنافسات في المركز الثالث ويحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وشدد شوبير على أن هناك مستقبلًا جديدًا يتشكل للكرة المصرية، مطالبًا بضرورة مساندة هذه المواهب والوقوف بجانبها، إلى جانب تسليط الضوء عليها إعلاميًا خلال المرحلة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاهتمام بالمنتخبات السنية ومنح اللاعبين الشباب الدعم اللازم، حتى يتمكنوا من مواصلة التطور وتقديم الإضافة للكرة المصرية في السنوات المقبلة.