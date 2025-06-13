سعر عمر مرموش في لعبة فانتازي كأس العالم

انطلقت لعبة الفانتازي الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وكشفت اليوم عن أسعار لاعبي فريق مانشستر سيتي. ستوفر اللعبة لكل مشارك ميزانية قدرها 100 مليون دولار لإنشاء تشكيلة أحلام تضم 15 لاعبًا، مما يفتح الباب أمام استراتيجيات مثيرة قبل انطلاق الحدث الكروي الكبير في الولايات المتحدة.

يلفت المهاجم المصري عمر مرموش الأنظار بصفته اللاعب المصري الوحيد ضمن قائمة مانشستر سيتي في لعبة الفانتازي، ويبلغ سعره 8.0 مليون دولار.

تعتبر هذه القيمة منافسة، ما يجعله خيارًا جذابًا للمشجعين الذين يرغبون في الاستفادة من أدائه المتوقع والمميز خلال البطولة.

أسعار لاعبي مانشستر سيتي في لعبة فانتازي

تتضمن قائمة أسعار لاعبي مانشستر سيتي تشكيلة واسعة من النجوم الأساسيين والتعاقدات الحديثة، مما يتيح للمشاركين بناء فرق متوازنة:

إيرلينج هالاند: 11 مليون دولار (الأعلى سعرًا).

11 مليون دولار (الأعلى سعرًا). فيل فودين: 8.1 مليون دولار.

8.1 مليون دولار. عمر مرموش: 8 ملايين دولار.

8 ملايين دولار. جيريمي دوكو: 7 ملايين دولار.

7 ملايين دولار. برناردو سيلفا: 6.7 مليون دولار.

6.7 مليون دولار. رودري: 6.2 مليون دولار.

6.2 مليون دولار. سافينيو: 6.2 مليون دولار.

6.2 مليون دولار. جوسكو جفارديول: 6.1 مليون دولار.

6.1 مليون دولار. إلكاي جوندوجان: 6 ملايين دولار.

6 ملايين دولار. كلاوديو إيشيفيري: 5.9 مليون دولار.

5.9 مليون دولار. روبن دياس: 5.8 مليون دولار.

5.8 مليون دولار. نيكو جونزاليس: 5.7 مليون دولار.

5.7 مليون دولار. إيدرسون: 5.6 مليون دولار.

5.6 مليون دولار. جون ستونز: 5.6 مليون دولار.

5.6 مليون دولار. ناثان آكي: 5.6 مليون دولار.

5.6 مليون دولار. مانويل أكانجي: 5.6 مليون دولار.

كما شملت القائمة لاعبين مثل تيجاني رايندرز (46.6 مليون دولار)، ريان آيت نوري (31.8 مليون دولار)، وريان شرقي (30.3 مليون دولار)، والذين يمثلون صفقات جديدة يمكن أن تضيف قيمة كبيرة لفرق الفانتازي.