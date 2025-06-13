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الأهلي وإنتر ميامي .. موعد مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ولو عنده 70 سنة.. عماد متعب يحذر لاعبي الأهلي من ميسي

ميسي
ميسي
يمنى عبد الظاهر

تحدث عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، عن قوة ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، وحذر لاعب الأهلي منه في المباراة الافتتاحية بكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن لا يجب الاستهان به وترديد عبارات السن.

وقال متعب في تصريح تليفزيوني عبر شاشة “أون سبورت”: "الأهلي هيلعب مباراة قوية جدًا في الافتتاح وهتكون الأنظار كلها عليك، أولا وانت بتلاعب ميسي مينفعش تديله مساحة لو عنده 70 سنة، أديك شوفنا كريستيانو رونالدو بيعمل إية في الدوري السعودي ومع منتخب البرتغال".

وأضاف: “اللي عايز أقوله إن السن مجرد رقم، ميسي مهما حصل هو ميسي”.

وتابع: “الأهلي لازم يلعب بخطوط قريبة من بعض وتسريع ريتم اللعب وده هيكون في مصلحته لسبب وحيد، عامل السن هنا هيفرق”.

واختتم: “الأهلي لازم يحتفظ بالكرة لأطول وقت ممكن، لإن هما لو وصلوا للكرة هيبقى صعب جدًا إنك تاخدها منهم”.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث يتواجد الفريقان في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهم فرق "بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي".

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