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الأهلي وإنتر ميامي .. موعد مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سبب عدم الإعلان عن طاقم حكام الـ VAR لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة التي تجمع الفريقين فجر الأحد المقبل في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد فيفا عبر منصاته المختلفة أنه تم إسناد المباراة إلى الحكم الأسترالي علي رضا فغاني،  ليكون هو حكم الساحة ويعاونه أنطون شيتينين وآشلي بيشام، وحكم رابع البولندي سيمون مارسينياك.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسماء طاقم حكام تقنية VAR لمباراة الأهلي وإنتر ميامي وسط توجه لجنة الحكام بفيفا لمقتر ح جديد يتم تطبيقه بداية من كأس العالم للأندية، عن أن يتم توضيحه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025 التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، في تمام الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد المقبل على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية.

وتُعد مواجهة الأهلي وإنتر ميامي واحدة من أبرز اللقاءات المنتظرة في البطولة، حيث تشهد صدامًا بين أحد أكثر الأندية تتويجًا على الصعيد القاري، وأحد الأندية الأميركية الصاعدة على الساحة العالمية بفضل وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتحمل المباراة أهمية مضاعفة لكلا الفريقين، إذ يسعى الأهلي للظهور بقوة وتأكيد جدارته كواحد من كبار القارة السمراء، فيما يأمل إنتر ميامي في تحقيق انطلاقة إيجابية بقيادة أسماء لامعة في صفوفه.

موعد المباراة المرتقبة

بتوقيت القاهرة: الثالثة فجرًا يوم السبت 15 يونيو

بتوقيت الولايات المتحدة: الثامنة مساءً يوم الجمعة 14 يونيو

كل الأنظار تتجه إلى ميامي حيث تنطلق أولى صافرات البطولة العالمية بحكم دولي مخضرم ومباراة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة الكروية.

الأهلي إنتر ميامي الأهلي وإنتر ميامي كأس العالم للأندية طاقم حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم

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