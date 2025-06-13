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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد كوكا عن مشاركته بدلا من علي معلول: هيطلع عيني

احمد نبيل كوكا
احمد نبيل كوكا
يمنى عبد الظاهر

أكد أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، أن الفترة الماضية كانت صعبة جدًا خصوصًا لمشاركته في في مركز غير المركز المعتاد عليه.

وقال أحمد نبيل كوكا في تصريح تليفزيوني عبر شاشة قناة النادي الأهلي: “اللعب في مكان حد حدث ولا حرج ده مكان علي معلول، محبوب من طوب الأرض، أيًا كان اللي هيلعب مكانه هيطلع عينه”.

وأضاف: "ربنا حبب كل الناس في علي معلول، وأنا كنت بحاول أعمل كل اللي عليا في مكان غير مركزي، لكن الـ6 ماتشات كانوا مهمين جدًا والحمد لله قدرت إني اساعد الفرقة وأصنع هدفين في مباراتين".


وتابع: “الفترة الأخيرة كان في توفيق من ربنا، ومش ببقى مبسوط لما بلعب ظهير أيسر لإني بحب مركز وسط الملعب أكتر والفترة الأخيرة طولت عن كل مرة، ولكن المهم إني بلعب”.
 

أحمد نبيل كوكا الأهلي علي معلول لاعب النادي الأهلي

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