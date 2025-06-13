أحمد هاني : خضنا كأس عاصمة مصر بشخصية البطل

أظهر أحمد هاني ، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ، سعادة بالغة بتتويج فريقه ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي على حساب البنك الأهلي.



وقال أحمد هاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد :" كنا خارج بطولة كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من البنك الأهلي في المباراة الأولى، ولكن علي ماهر، ركز معنا على الجانب النفسي أكثر من الفني في كأس عاصمة مصر".



وأضاف :" لقد تأهلنا من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر، ونجحنا في استكمال المسابقة بشخصية البطل ، والمدرب علي ماهر تحدث معي عن قوة الجبهة اليسرى لفريق البنك الأهلي وضرورة إغلاق المساحات في هذا الجانب، وأعتقد أني نجحت في ذلك".