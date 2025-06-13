بيحاسب نفسه.. رأي محمد بركات في انتقال زيزو للأهلي

تحدث محمد بركات، لاعب النادي الأهلي السابق، عن رؤيته الشخصية في أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي الجديد، وفرص نجاحه مع الفريق الأول لكرة القدم.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة "إم بي سي مصر 2": "انا اتعاملت مع زيزو عن قرب في أولمبياد باريس ولما كنت مدير المنتخب الأول، هو من النوع اللي بيشتغل وبيبقى عايز يكون كويس على طول وبتحاسب نفسها لو خسر أو حتى كسب ومستواه مش كويس بيحاسب نفسه بردو".

وأضاف: "زيزو لاعب منظم حتى في الأكل وعارف إية اللي ينفعه ويضره، ولما جيه المنتخب اتعامل على إنه زي أي لعيب، مش جاي يتعامل على إنه نجم".

وتابع: "زيزو جاي علشان يبني تاريخ وياخد بطولات أكتر، وياخد أفريقيا بصفة مستمرة ويشارك في كأس العالم".

واختتم محمد بركات تصريحاته قائلاً: “رأيي الشخصي إنه هينجح في الأهلي بشكل كبير، وهو مش من النوع اللي بيتأثر بالضغوطات اللي اتعرضلها الفترة اللي فاتت، زيزو شخصية متزنة هيشتغل ويلعب كورة بس، ومش هيركز في اللي عدى عليه رغم اللي عدى عليه مش سهل”.