طارق يحيى: تاريخ وشخصية الزمالك تحسم التتويج

أكد طارق يحيي، لاعب نادي الزمالك السابق، على أنه كان على ثقة في تتويج القلعة البيضاء ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.

وقال يحيي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المُذاع على قناة نادي الزمالك: “يجب أن يكون لدينا ثقة في اللاعبين والجماهير كانت كلمة السر في المباراة وتوقعت فوز الفريق الأبيض باللقب قبل اللقاء بيوم”.

وأضاف: “تاريخ وشخصية الزمالك عامل حسم في التتويج بالبطولات، وركلات الترجيح من أصعاب الأشياء في كرة القدم، وكنت سعيد بنجاح شيكابالا ركلة الترجيح الأخيرة، والفريق يحتاج إلى مدافع وجناح أيمن ومهاجم ولاعب خط وسط مدافع”.





