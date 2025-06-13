قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران .. هجوم إسرائيلي جديد على قاعدة صاروخية في محافظة لورستان
مصر تسارع بتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع.. خطوة استباقية لتأمين احتياجات المواطنين
وزير الخارجية: لا أمن واستقرار بالمنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية
أفراح سيراميكا كليوباترا.. التتويج بكأس الرابطة للمرة الثالثة يجعله البطل الأوحد
ألمانيا: الأوضاع في الشرق الأوسط تتفاقم بعد هجمات إسرائيل على إيران
غدا السبت .. استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية علمي بمادة الفيزياء
المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الشرقية تعلن جاهزية اللجان
ألمانيا: الوضع في غزة غير مقبول.. ونثمن الجهود المصرية والقطرية لوقف إطلاق النار
الخارجية: مصر ضد انتهاك القانون الدولي .. والهجوم الإسرائيلي على إيران غير مبرر
برلمانية: فلسطين قضية مصر الأولى وحقوق شعبها خط أحمر
وزير الخارجية: مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة فور وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد هاني: لم أتوقع انضمام زيزو لصفوف الأهلي

زيزو
زيزو
محمد سمير

أكد محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يكن يتوقع انضمام أحمد سيد زيزو، لصفوف الأهلي، عقب نهاية عقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم السابق.

وأضاف هاني في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت أنه لم يكن يتوقع انضمامه للأهلي، لم يأتي هذا في باله، لكن كرة القدم يحدث فيها كل شيء.

وواصل: أنا سعيد بانضمام زيزو للأهلي، أنا أحب هذه العقليات، كنت أتمنى انضمامه منذ فترة، هو لاعب محبوب، جمهور الزمالك كان يحبه لأنه يحصل على بطولات ويركز.

وعن فائدته للأهلي، قال ظهير أيمن الأهلي: زيزو لم يشارك منذ فترة، هذا الأمر ليس سهلًا، ولكنه شخصية، وهو من اللاعبين القليلين الذي عقليتهم عقلية لاعب كرة، يقوم بالعمل لتطوير نفسه وليس المشاركة في التمرين فقط.

وأتم: هو في الملعب شخصية يعتمد عليها، سيدخل أجواء الأهلي سريعًا، بدليل اقدامه على لعب ضربة الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي وكان أول لاعب يقوم بهذا، لن يحتاج وقت.

وانضم أحمد سيد زيزو لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بداية من الجمعة الماضية عقب نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم.

محمد هاني الأهلي أحمد سيد زيزو زيزو الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وزوجته

مش مسامحك بسبب الظلم.. مسلم: أنا ومراتي بنموت ياريت تدعولنا

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

المجال الجوي المصري

المطارات المصرية ترفع الاستعدادات القصوى لاستقبال الطائرات الفارة من أجواء الصراع بالمنطقة

الايجار القديم

الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين

صورة ارشيفية

تحذير من تطبيق إسرائيلي مثبت سرا في هواتف سامسونج Galaxy A وM

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

ارشيفي

5 دول تعلق حركة الطيران بعد العدوان الإسرائيلي على إيران

ترشيحاتنا

الاعتداءات الإسرائيلية على إيران

محللون: الاعتداءات الإسرائيلية على إيران تصعيد سافر يهدد الأمن بالشرق الأوسط

ارشيفي

إيران : استشهاد نجلة اللواء محمد باقري رئيس الأركان

بقايا الصاروخ

سقوط بقايا صاروخين إيرانيين في ريف درعا بسوريا

بالصور

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الشرقية تعلن جاهزية اللجان

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

أحمر لافت.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها برفقة الأصدقاء

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

فيديو

مسلم وزوجته

العين صابتهم| مسلم وزوجته في المستشفى.. إيه اللي حصلهم؟

بشرى

بعد انفصالها.. تعرف على عدد زيجات الفنانة بشرى

نسرين آمين

فستان بسيط.. نسرين أمين تخطف الأنظار بظهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد