محمد هاني: لم أتوقع انضمام زيزو لصفوف الأهلي

أكد محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يكن يتوقع انضمام أحمد سيد زيزو، لصفوف الأهلي، عقب نهاية عقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم السابق.

وأضاف هاني في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت أنه لم يكن يتوقع انضمامه للأهلي، لم يأتي هذا في باله، لكن كرة القدم يحدث فيها كل شيء.

وواصل: أنا سعيد بانضمام زيزو للأهلي، أنا أحب هذه العقليات، كنت أتمنى انضمامه منذ فترة، هو لاعب محبوب، جمهور الزمالك كان يحبه لأنه يحصل على بطولات ويركز.

وعن فائدته للأهلي، قال ظهير أيمن الأهلي: زيزو لم يشارك منذ فترة، هذا الأمر ليس سهلًا، ولكنه شخصية، وهو من اللاعبين القليلين الذي عقليتهم عقلية لاعب كرة، يقوم بالعمل لتطوير نفسه وليس المشاركة في التمرين فقط.

وأتم: هو في الملعب شخصية يعتمد عليها، سيدخل أجواء الأهلي سريعًا، بدليل اقدامه على لعب ضربة الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي وكان أول لاعب يقوم بهذا، لن يحتاج وقت.

وانضم أحمد سيد زيزو لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بداية من الجمعة الماضية عقب نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم.