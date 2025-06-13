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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو وطاهر.. ريبيرو في حيرة قبل مواجهة إنتر ميامي بمونديال الأندية

زيزو
زيزو
حمزة شعيب

يواجه الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، معضلة فنية قبل المباراة الافتتاحية الحاسمة لفريقه في كأس العالم للأندية 2025 ضد إنتر ميامي، تتركز حيرة ريبيرو حول اختيار اللاعب الأنسب لقيادة مركز الجناح الأيمن بين الثنائي أحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

 

وشهدت المباراة الودية التي خاضها الأهلي في أمريكا ضد باتشوكا المكسيكي فرصة لريبيرو لتقييم جاهزية لاعبيه، بدأ طاهر محمد طاهر المباراة أساسيًا في الشوط الأول، قبل أن يتم استبداله بـحسين الشحات. 

فيما شارك زيزو في الشوط الثاني بعد خمس دقائق من إصابة نيتس جراديشار، حيث لعب في مركز الجناح الأيمن بعد انتقال الشحات لمركز الهجوم، وقدم أداءً مرضياً.

مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

يستهل الأهلي مشواره في البطولة العالمية بمواجهة قوية أمام إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، فجر الأحد المقبل، الموافق 15 يونيو 2025 (بتوقيت القاهرة).

بعدها، سيلعب الأهلي مباراته الثانية ضد بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو. 

ويختتم "المارد الأحمر" مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 23 يونيو.

قائمة الأهلي لمونديال الأندية: 

تضم بعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية 27 لاعبًا، استعدادًا لخوض تحديات البطولة، ومن المتوقع أن ينضم إليهم المهاجم وسام أبو علي الأربعاء المقبل، بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، محمد سيحا.
  • خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.
  • خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، أحمد رضا، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، أليو ديانج، زيزو.
  • خط الهجوم: نيتس جراديشار (بالإضافة إلى وسام أبو علي الذي لحق بالفريق لاحقًا).
ريبيرو الأهلي كأس العالم للأندية

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