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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة إنتر ميامي.. إمام عاشور يشارك صورا من مران الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي صورا جديدة من مران الفريق استعدادا لمباراة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية.

ونشر إمام عاشور صورا عبر خاصية الاستوري، لحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

إمام عاشور من مران الأهلي
إمام عاشور من مران الأهلي

الأهلي وإنتر ميامي

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة التي تجمع الفريقين فجر الأحد المقبل في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد فيفا عبر منصاته المختلفة أنه تم إسناد المباراة إلى الحكم الأسترالي علي رضا فغاني، ليكون هو حكم الساحة ويعاونه أنطون شيتينين وآشلي بيشام، وحكم رابع البولندي سيمون مارسينياك.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسماء طاقم حكام تقنية VAR لمباراة الأهلي وإنتر ميامي وسط توجه لجنة الحكام بفيفا لمقتر ح جديد يتم تطبيقه بداية من كأس العالم للأندية، عن أن يتم توضيحه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025 التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، في تمام الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد المقبل على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية.

موعد المباراة المرتقبة

بتوقيت القاهرة: الثالثة فجرًا يوم السبت 15 يونيو

بتوقيت الولايات المتحدة: الثامنة مساءً يوم الجمعة 14 يونيو

كل الأنظار تتجه إلى ميامي، حيث تنطلق أولى صافرات البطولة العالمية بحكم دولي مخضرم ومباراة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة الكروية.

الأهلي وإنتر ميامي الأهلي إمام عاشور كأس العالم للأندية

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