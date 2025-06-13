إبراهيم فايق يرد على تركي آل شيخ بشأن استديو كأس العالم للأندية

رد الإعلامي إبراهيم فايق على طلب المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بشأن شكل برنامج قهوة فايق من ميامي.

وكان تركي آل الشيخ قد انتقد استديو قهوة فايق من ميامي، وكتب عبر “فيس بوك”: “لازم نغير الديكور.. لازم القهوة بطعم ميامي”.

ورد إبراهيم فايق خلال برنامجه "قهوة فايق من ميامي" على شاشة “إم بي سي مصر 2": ”المستشار تركي آل الشيخ اتكلم عن الاستديو، وبالفعل إحنا فكرنا نعمله في شوارع ميامي لكن قولنا بعيدًا عن الزحمة".

وأضاف: “بداية من حلقة الغد (الجمعة) ستكون بطعم ميامي ومن شوارع الولايات المتحدة الأمريكية”.