9 أندية تشارك للمرة الأولى في كأس العالم للأندية 2025..علي رأسهم باريس سان جيرمان

تستعد الجماهير العالمية لمتابعة النسخة التاريخية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، بعد تعديل نظامها ليصبح أكثر شمولاً وتنوعًا من حيث القارات والفرق.

9 أندية تشارك لأول مرة بكأس العالم للأندية

تضم النسخة المقبلة تسعة أندية تظهر للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهي:

إنتر ميامي الأمريكي

بوتافوجو البرازيلي

باريس سان جيرمان الفرنسي

بورتو البرتغالي

بنفيكا البرتغالي

بوروسيا دورتموند الألماني

يوفنتوس الإيطالي

أتلتيكو مدريد الإسباني

ريد بول سالزبورغ النمساوي

ويأتي ظهور إنتر ميامي بدعوة مباشرة كممثل عن الدولة المستضيفة (الولايات المتحدة الأمريكية)، بينما صعد باريس سان جيرمان وريد بول سالزبورج بفضل تصنيف الاتحاد الأوروبي لأفضل الأندية على مدار 4 سنوات.

رغم أن بعض هذه الفرق تخوض مشاركتها الأولى في مونديال الأندية، إلا أن عدة أندية منها سبق لها التواجد في بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي كانت تجمع بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية قبل استحداث النظام الحالي.

من أبرز تلك المشاركات:

يوفنتوس توج باللقب عام 1985

توج باللقب عام 1985 بورتو حصد البطولة في 1987 و2004

حصد البطولة في 1987 و2004 أتلتيكو مدريد فاز بنسخة 1974

فاز بنسخة 1974 بوروسيا دورتموند حقق اللقب عام 1997

حقق اللقب عام 1997 بنفيكا شارك مرتين وخسر كلاهما في 1961 و1962

أوكلاند سيتي يتصدر عدد المشاركات

يعد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي هو الأكثر مشاركة في البطولة (11 مرة)، يليه الأهلي المصري (9 مرات)، ثم ريال مدريد الإسباني (6 مشاركات).

يحمل ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس العالم للأندية، بعد فوزه بالبطولة 5 مرات (2014 - 2016 - 2017 - 2018 - 2022)، يليه برشلونة بثلاثة ألقاب، ثم بايرن ميونخ وكورينثيانز بلقبين لكل منهما.