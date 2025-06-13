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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية تستقر على لائحة كأس عاصمة مصر الموسم المقبل

رابطة الأندية المصرية
رابطة الأندية المصرية
حمزة شعيب

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على الشكل النهائي للائحة ونظام تنظيم بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الجديدة لموسم 2025-2026، حيث اعتمدت الرابطة إقامة المسابقة على مرحلتين رئيسيتين: دور المجموعات، تليه الأدوار الإقصائية، في إطار خطة تهدف لرفع مستوى التنافس وتنظيم البطولة بشكل احترافي.

واختتمت النسخة الماضية من المسابقة يوم الخميس، بلقاء مثير جمع سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي على ملعب السلام، وشهد تتويج سيراميكا باللقب للمرة الثالثة علي التوالي.

وبحسب التصور المبدئي المعتمد، سيتم تقسيم أندية الدوري الممتاز وعددها 21 فريقًا إلى أربع مجموعات، تُقام مبارياتها بنظام دوري من دور واحد، على أن تُسحب قرعة إلكترونية لتحديد توزيع الأندية والملاعب المستضيفة.

ومن المقرر أن تُقسم المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: 6 فرق

المجموعات الثانية والثالثة والرابعة: تضم كل منها 5 فرق

كما تقرر وضع الفرق الأربعة الأولى في ترتيب دوري Nile الموسم الماضي على رؤوس المجموعات، لضمان توازن فني بين المجموعات.

وتبدأ مرحلة خروج المغلوب من دور ربع النهائي، حيث تُلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب، ويُحدد الفريق المضيف بحسب نتيجة القرعة الإلكترونية.

 بينما تُقام المباراة النهائية على ملعب محايد يتم تحديده مسبقًا من قِبل إدارة المسابقات.

تسعى رابطة الأندية من خلال هذا النظام إلى تقديم بطولة أكثر تنوعًا، وتحقيق مردود جماهيري وفني أكبر للبطولة في مواسمها المقبلة.

الأهلي ىابطة الأندية كأس عاصمة مصر

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