سيد عبد الحفيظ مشيدا بصفقة زيزو: يشبه الأهلي

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على انضمام لاعب الزمالك السابق أحمد سيد زيزو إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، واصفًا الصفقة بأنها "مكسب من كل الاتجاهات".

في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، أثنى عبد الحفيظ على ظهور زيزو الإعلامي الأول بعد انتقاله، مشيدًا بشخصيته وكاريزمته وثباته.

وأضاف: "عندما ظهر في الإعلام بعد انتقاله ظهرت فيه الشخصية والكاريزما والثبات، وأنه حابب يوصل شيء معين ونجح في ذلك وكان موفقًا جدًا."

وأتم عبد الحفيظ حديثه عن زيزو بقوله: "زيزو تحدث من نقطة قوة وهذا أمر أعجبني، ظهرت فيه أشياء تُشبه الأهلي، قال أنا جئت لكي أحقق بطولات، وأركز في صناعة تاريخ لي."

الأهلي يستعد لمونديال الأندية ومواجهة إنتر ميامي

يأتي انضمام زيزو في وقت يستعد فيه الأهلي لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية 2025، سيواجه الأهلي نظيره إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى، والتي ستقام في تمام التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا (الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

تضم المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025 فرقًا قوية هي: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي. من المتوقع أن يضيف زيزو قوة هجومية وخبرة للفريق في هذه البطولة العالمية المرتقبة.