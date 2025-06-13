حمدي فتحي: مواجهة ميسي بمونديال الأندية لا تخيفني

تحدث حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي، عن مباراة إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال حمدي فتحي في تصريحات تلفزيونية: "تركيزنا منصب على أن نُحقق شيئًا يليق باسم النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وأنا أفكر حاليًّا في المباراة الأولى، فإذا تجاوزناها بشكل جيد، سيحدث ذلك فارقًا كبيرًا معنا".

وتابع: “مع كامل احترامي لميسي وكل النجوم، إذا ركزنا على أنفسنا فقط، سنفوز بالمباراة، لا يخيفني رغم أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم”.

الأهلي وإنتر ميامي

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة التي تجمع الفريقين فجر الأحد المقبل في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد فيفا عبر منصاته المختلفة أنه تم إسناد المباراة إلى الحكم الأسترالي علي رضا فغاني، ليكون هو حكم الساحة ويعاونه أنطون شيتينين وآشلي بيشام، وحكم رابع البولندي سيمون مارسينياك.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسماء طاقم حكام تقنية VAR لمباراة الأهلي وإنتر ميامي وسط توجه لجنة الحكام بفيفا لمقتر ح جديد يتم تطبيقه بداية من كأس العالم للأندية، عن أن يتم توضيحه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025 التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، في تمام الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد المقبل على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية.

موعد المباراة المرتقبة

بتوقيت القاهرة: الثالثة فجرًا يوم السبت 15 يونيو

بتوقيت الولايات المتحدة: الثامنة مساءً يوم الجمعة 14 يونيو

كل الأنظار تتجه إلى ميامي، حيث تنطلق أولى صافرات البطولة العالمية بحكم دولي مخضرم ومباراة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة الكروية.