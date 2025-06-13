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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

الأهلي وانتر ميامي
الأهلي وانتر ميامي
حمزة شعيب

 

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا إلى ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي، حيث يلتقي النادي الأهلي المصري مع فريق إنتر ميامي الأمريكي في مواجهة مرتقبة ضمن افتتاح منافسات المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025.

البطولة هذا العام تأتي بنظامها الجديد، حيث تُقام بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ما يزيد من الإثارة والمنافسة بين الأندية المتأهلة من مختلف القارات.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 03:00 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، و04:00 صباحًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

يمكن لجماهير الكرة متابعة المباراة مجانًا عبر عدد من القنوات المفتوحة، حيث أعلنت قناة Sports First عن بث اللقاء على القمر الصناعي نايل سات، كما تنقل المباراة قنوات MBC، وتشمل MBC Masr 1، MBC Masr 2، وMBC Action، ضمن تغطية موسعة لمباريات البطولة.

المعلّقون على مباراة الأهلي وإنتر ميامي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية أن المباراة ستكون منقولة بعدة أصوات مميزة، حيث يعلّق مدحت شلبي وفارس عوض على قناة MBC Masr، بينما يُعلّق فهد العتيبي عبر قناة MBC Action.

مواجهة تاريخية

 ويسعى الأهلي لتحقيق بداية قوية تدعم حظوظه في التأهل من مجموعة تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

قناة Sports First

التردد: 11295

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

قناة MBC Masr 1

التردد: 11467

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة MBC Masr 2

نفس تردد MBC Masr 1 (تعتمد أحيانًا على نفس نطاق البث)

الأهلي انتر ميامي كأس العالم للأندية

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