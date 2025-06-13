إعادة انتخاب أليخاندرو دومينجيز رئيسا لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم

أعيد انتخاب الباراجواياني أليخاندرو دومينجيز بالإجماع، أمس الخميس، رئيسا لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) لولاية رابعة، حتى عام 2031، خلال الجمعية العمومية العادية الـ81 التي عقدت بمدينة لوكي في باراجواي.

وكان دومينجيز انتخب رئيسا لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في يناير 2016، في أعقاب فضائح الفساد التي أثرت على عدد من القادة السابقين لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وأعيد انتخابه في 11 مايو 2018 لفترة بدأت في عام 2019، وأعيد اختياره في عام 2022 لفترة ولايته الحالية التي بدأت في عام 2023، وبعد تصويت يوم الخميس، سيتولى منصبه للفترة 2026-2030.

ومع ذلك، فإنه سيظل في منصبه حتى انعقاد المؤتمر العادي لعام 2031، والذي سيعقد بين يناير وأبريل من ذلك العام، كما أُعلن خلال اجتماع يوم الخميس.

إنجازات في عهد دومينيجز

ومن بين الإنجازات التي سلط الضوء عليها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في عهد دومينجيز، الفوز بكأس العالم ثماني مرات في فئات سنية مختلفة منذ عام 2016، مثل كأس العالم التي فازت بها الأرجنتين (2022)، وكأس العالم تحت 20 عامًا التي فازت بها أوروجواي (2023)، وكأس العالم تحت 17 عامًا التي فازت بها البرازيل (2019).

كما استضافت أمريكا الجنوبية فعاليات مثل كأس العالم لكرة الصالات 2016 في كولومبيا؛ وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2018 في أوروجواي؛ وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2023 في الأرجنتين؛ وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة العام الماضي في كولومبيا؛ ومؤتمر الفيفا الذي استضافته باراجواي في مايو الماضي من بين أحداث أخرى.