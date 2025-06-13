تنفيذا لحكم قضائي.. مزاد علني على منقولات فيلا رضا عبد العال لسداد مستحقات قناة النهار

تستعد محكمة القاهرة الجديدة، إدارة تنفيذ الأحكام، لتنفيذ قرار بعقد مزاد علني لبيع محتويات فيلا الإعلامي والناقد الرياضي رضا عبد العال، وذلك يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2025، تنفيذًا لحكم صادر لصالح قناة النهار، بهدف تحصيل مبلغ يتجاوز مليون و700 ألف جنيه مصري.

تفاصيل ازمة رضا عبدالعال

يأتي هذا التحرك القانوني استنادًا إلى الحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى رقم 1401 لسنة 2020، والذي قضى بإلزام عبد العال بسداد مبلغ 1.7 مليون جنيه، إلى جانب أي مبالغ إضافية تُستحق لاحقًا

وتولت شركة ترنتا للإنتاج الفني والتوزيع تنفيذ إجراءات البيع ممثلة في وكيلها القانوني جلال محمد جلال موسى، بإشراف المحامية سمر جلال، مديرة الشؤون القانونية بالشركة، إلى جانب هيثم عباس، المستشار القانوني لقناة النهار.

سيُجرى المزاد داخل فيلا عبد العال الكائنة بمنطقة الياسمين 1 في التجمع الأول، فيلا رقم 163، الدور الأرضي، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحًا. وسيُعرض للبيع ما تم حصره بمحضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 29 يناير 2025.

وكان نجل رضا عبد العال قد أقام دعوى قانونية تطالب بإلغاء الحجز على المنقولات، مدعيًا أن الممتلكات تعود له شخصيًا. وقدم دفاع الأسرة عقد إيجار يظهر أن الفيلا مؤجرة من زوجة عبد العال لابنه، في محاولة لوقف تنفيذ الحجز.

إلا أن محكمة منازعات التنفيذ – الدائرة الرابعة رفضت الدعوى رقم 77 لسنة 2025، معتبرة أن المستندات المقدمة لا تثبت ملكية الابن للمنقولات، ما يمهد الطريق أمام استكمال إجراءات البيع بالمزاد العلني.