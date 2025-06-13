محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور من عطلته الصيفية

شارك محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي، صورة جديدة في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألق محمد صلاح، في ظهور مميز أثناء قضاء عطلته الصيفية في الغردقة.

محمد صلاح عبر انستجرام

وقرر محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، قضاء إجازته الصيفية لهذا العام في أحد المنتجعات السياحية الفاخرة جنوب مدينة الغردقة.

وجهة جديدة على ساحل البحر الأحمر

بحسب مصادر محلية، وصل محمد صلاح إلى مدينة الغردقة، برفقة عدد من أفراد عائلته، حيث فضّل الإقامة في منتجع سياحي بعيدًا عن الجونة.

صلاح يختار الخصوصية

حرص صلاح على الابتعاد عن الأضواء خلال زيارته، ولكن صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت سر الزيارة .

وأكد أحد العاملين في القطاع السياحي بالغردقة أن زيارة نجم بحجم محمد صلاح تمثل دعاية قوية للمنطقة، حتى وإن اختار الهدوء والابتعاد عن الظهور العلني.

تأثير محتمل على السياحة

زيارة محمد صلاح لمنتجع جديد بجنوب الغردقة من شأنها أن تسلط الضوء على مناطق سياحية أقل شهرة مقارنة بالجونة، ما قد ينعكس إيجابًا على حركة الإقبال السياحي الداخلي والخارجي.

ويأمل العاملون في مجال السياحة أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز مكانة الغردقة كوجهة مفضلة للمشاهير، خاصة مع توافر بنية تحتية متطورة ومستويات خدمة عالية.

عيون وسائل الإعلام ترصد تحركاته

رغم محاولته الابتعاد عن الكاميرات، إلا أن تواجده في الغردقة لم يمر مرور الكرام، حيث رصد بعض الزوار وصوله إلى المنتجع، ما أثار فضول وسائل الإعلام المحلية والعالمية، في انتظار أي ظهور رسمي أو صورة له خلال أيام الإجازة.