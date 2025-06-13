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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو العينين: الدولة المصرية تمتلك من الوعي والخبرة ما يكفي لإفشال أي مخططات خارجية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
حمزة شعيب

في تصريحات حملت رسائل دعم وثقة، أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قوة الدولة المصرية في مواجهة التحديات، مشيدًا بما تحقق على أرض الواقع من مشروعات قومية كبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، معتبرًا إياها "عملًا تاريخيًا يستحق الدراسة".

إنجازات الحكومة ومشروع العاصمة الجديدة

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، أعرب أبو العينين عن سعادته بما تحقق من نهضة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، قائلًا:"العاصمة الإدارية ليست مجرد مشروع حضاري، بل هي إنجاز من طراز فريد يمثل نقلة نوعية في بنية الدولة الحديثة، وتُعد شاهدًا على قوة الإرادة والتخطيط المصري".

وأضاف أن ما بذل في هذا المشروع العملاق يعد جزءًا من تاريخ مصر المعاصر، ويعكس إصرار القيادة السياسية على بناء دولة عصرية تُنافس عالميًا.

الأمن القومي.. خط أحمر لا يُمس

وأكد وكيل البرلمان، أن أمن مصر وسيادتها الوطنية يمثلان خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك من الوعي والخبرة ما يكفي لإفشال أي مخططات خارجية.

وأضاف:"نعرف جيدًا ما لنا وما علينا، ولدينا حسابات دقيقة، وقيادتنا تدرك حجم التحديات المحيطة بنا"، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف تسعى لجر مصر إلى صراعات إقليمية، لكن وعي الشعب والدولة يحول دون تحقيق هذه الأهداف.

القضية الفلسطينية.. موقف ثابت لا يتغير

وفي ملف السياسة الخارجية، شدد أبو العينين على أن مصر لن تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية، قائلاً:

"قدمنا الكثير من التضحيات، وسنظل متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بما يحفظ كرامة الأمة العربية كلها".

وأوضح أن ثوابت مصر تجاه فلسطين ليست محل مساومة أو نقاش، وإنما نابعة من تاريخ نضالي وموقف مبدئي ثابت.

مواجهة المؤامرات بثقة وصلابة

وحول الحملات والمخططات التي تستهدف مصر والمنطقة، وصفها أبو العينين بأنها لا تتعدى كونها "فقاعات ستذوب في الهواء"، مؤكدًا أن الثقة الشعبية في القيادة السياسية، إلى جانب وعي الدولة، كفيلان بتجاوز أي تحديات مهما تعقدت.

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب العاصمة الإدارية القضية الفلسطينية

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