قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة 4 لاعبين للتحقيق| الزمالك يستقر على رحيل 6 نجوم أساسيين.. من هم؟
إيران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي
كريستيانو رونالدو سفيراً عالمياً لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
وكالة فارس: إيران لم تنفذ أي هجوم بالطائرات المسيّرة ضد إسرائيل
امنعوا الإيكو في أذان صلاة الجمعة| طلب عاجل من المخرج عمرو عابدين لوزير الأوقاف
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يستهدف مصنعا لإنتاج الصواريخ في إيران
وزير الشباب يوافق علي مقترح نواب الشيوخ بتخصيص أندية كمعارض للأثاث الدمياطي
وكالة فارس الإيرانية: مقتل 78 وإصابة 329 في الهجمات الإسرائيلية
إيران .. هجوم إسرائيلي جديد على قاعدة صاروخية في محافظة لورستان
مصر تسارع بتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع.. خطوة استباقية لتأمين احتياجات المواطنين
وزير الخارجية: لا أمن واستقرار بالمنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية
أفراح سيراميكا كليوباترا.. التتويج بكأس الرابطة للمرة الثالثة يجعله البطل الأوحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا .. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

النادي الأهلي
النادي الأهلي
سارة عبد الله

أعلن النادي الأهلي قائمة الفريق الرسمية المشاركة بكأس العالم للأندية 2025، المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا، مصطفى مخلفوف.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، أشرف داري، أحمد بيكهام، كريم الدبيس، خالد عبدالفتاح، يحيى عطية الله، أحمد كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد على بن رمضان، أليو ديانج، أحمد رضا، مروان عطية، أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، تريزيجيه، طاهر محمد طاهر، أحمد زيزو.

خط الهجوم: وسام أبوعلى وجراديشار.

قائمة النادي الأهلي في مونديال الأندية

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025 التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، في تمام الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد المقبل على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية.

موعد المباراة المرتقبة

بتوقيت القاهرة: الثالثة فجرًا يوم السبت 15 يونيو

بتوقيت الولايات المتحدة: الثامنة مساءً يوم الجمعة 14 يونيو

كل الأنظار تتجه إلى ميامي، حيث تنطلق أولى صافرات البطولة العالمية بحكم دولي مخضرم ومباراة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة الكروية.

حكام مباراة الأهلي وإنتر ميامي

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة التي تجمع الفريقين فجر الأحد المقبل في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد فيفا عبر منصاته المختلفة أنه تم إسناد المباراة إلى الحكم الأسترالي علي رضا فغاني، ليكون هو حكم الساحة ويعاونه أنطون شيتينين وآشلي بيشام، وحكم رابع البولندي سيمون مارسينياك.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسماء طاقم حكام تقنية VAR لمباراة الأهلي وإنتر ميامي وسط توجه لجنة الحكام بفيفا لمقتر ح جديد يتم تطبيقه بداية من كأس العالم للأندية، عن أن يتم توضيحه خلال الساعات القليلة المقبلة.

النادي الأهلي كأس العالم للأندية قائمة الأهلي في كأس العالم حكام مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وزوجته

مش مسامحك بسبب الظلم.. مسلم: أنا ومراتي بنموت ياريت تدعولنا

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات

ملك زاهر

التحاليل الأخيرة | تطورات الحالة الصحية لـ ملك زاهر

الايجار القديم

الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين

المجال الجوي المصري

المطارات المصرية ترفع الاستعدادات القصوى لاستقبال الطائرات الفارة من أجواء الصراع بالمنطقة

صورة ارشيفية

تحذير من تطبيق إسرائيلي مثبت سرا في هواتف سامسونج Galaxy A وM

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية: العلاقات المصرية الألمانية قوية واستراتيجية

الاحتلال

جيش الاحتلال: استهداف قيادة إيران العسكرية وعلماء الذرة تم بناء على معلومات دقيقة

صورة أرشيفية

وزير الطاقة الإسرائيلي: قد نعلن حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي

بالصور

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الشرقية تعلن جاهزية اللجان

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

أحمر لافت.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها برفقة الأصدقاء

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

فيديو

مسلم وزوجته

العين صابتهم| مسلم وزوجته في المستشفى.. إيه اللي حصلهم؟

بشرى

بعد انفصالها.. تعرف على عدد زيجات الفنانة بشرى

نسرين آمين

فستان بسيط.. نسرين أمين تخطف الأنظار بظهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد