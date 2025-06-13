يوفنتوس يجدد عقد المدرب إيجور تيودور قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025

أصدر نادي يوفنتوس الإيطالي بيانًا رسميًا يؤكد فيه تجديد عقد مدربه إيجور تيودور، وذلك قبل أيام قليلة من بدء مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي هذا القرار ليؤكد استقرار الجهاز الفني لـ"البيانكونيري" قبل خوض البطولة بنظامها الجديد، والتي تنطلق في 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

وقع المدرب الكرواتي إيجور تيودور على عقد جديد مع يوفنتوس يمتد حتى عام 2027، مع خيار التمديد لموسم إضافي، كان تيودور قد تولى القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت في مارس الماضي، خلفًا للمدرب تياجو موتا الذي تمت الإطاحة به.

استقر يوفنتوس على الإبقاء على تيودور في منصبه بشكل دائم، وذلك بعد نجاحه في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدراته.

مجموعة يوفنتوس في كأس العالم للأندية

يستعد يوفنتوس للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 ضمن مجموعة قوية تضم كلاً من مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد المغربي، والعين الإماراتي.