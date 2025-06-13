لمزاملة صلاح .. ليفربول على أعتاب ضم صفقة نارية

أفادت وسائل إعلام بريطانية يوم الجمعة أن ليفربول وافق على دفع 116 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار) لضم لاعب خط الوسط المهاجم فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن.



تتضمن صفقة انتقال اللاعب الألماني الدولي البالغ من العمر 22 عامًا مبلغًا مضمونًا قدره 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 16 مليون جنيه إسترليني كإضافات، وهو ما سيجعله رقمًا قياسيًا بريطانيًا في حال إتمامه.



سُجل الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لقيمة أولية عندما تعاقد تشيلسي مع إنزو فرنانديز من بنفيكا مقابل 106.7 مليون جنيه إسترليني (131.4 مليون دولار آنذاك) في عام 2023.



وفي وقت لاحق من ذلك الصيف، وافق تشيلسي على دفع ما يصل إلى 115 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار آنذاك) - مع دفعة مقدمة قدرها 100 مليون جنيه إسترليني - لضم لاعب خط الوسط مويسيس كايسيدو من برايتون.



أفادت وسائل إعلام بريطانية، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن قيمة انتقال فيرتز - والتي ستُمثل رقمًا قياسيًا في تاريخ ليفربول - دون ذكر أي مصدر. وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن القيمة بلغت 116.5 مليون جنيه إسترليني.



كان انتقال فيرتز متوقعًا منذ عدة أسابيع، ويبدو أن اللاعب أكد ذلك بنفسه عبر حسابه على إنستغرام، نافيًا التقارير التي تحدثت عن طلبه القميص رقم 10 الذي يرتديه لاعب خط وسط ليفربول أليكسيس ماك أليستر.



من المتوقع أن يخضع فيرتز لفحص طبي في الأيام المقبلة قبل التوقيع.

يسعى ليفربول إلى بناء جيل جديد بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



سيلتقي فيرتز مجددًا بزميله السابق في ليفركوزن، جيريمي فريمبونغ، بعد أن انضم الظهير الأيمن الهولندي إلى ليفربول مقابل ما بين 35 و40 مليون يورو (39.7 مليون دولار إلى 45.4 مليون دولار) الشهر الماضي.

بلغ فيرتز 22 عامًا فقط الشهر الماضي، لكنه كان لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول لفريق ليفركوزن منذ أن كان عمره 17 عامًا. وكان نجم الهجوم في الفريق الذي فاز بالدوري الألماني وكأس ألمانيا في موسم 2023-2024 دون خسارة أي مباراة.