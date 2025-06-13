نجم ليفربول يوجه طلبا عاجلا لإدارة الريدز .. تفاصيل

قال آندي روبرتسون، الظهير الإيسر لنادي ليفربول، إنه يأمل أن يتمكن النادي من إبرام صفقة لضم "اللاعب المتألق فلوريان فيرتز، واعترف بأن صانع الألعاب تسبب في مشاكل لمنتخبه الأسكتلندي عندما سحقته ألمانيا بنتيجة 5-1 في يورو 2024.

يتطلع ليفربول إلى إتمام التعاقد مع نجم باير ليفركوزن فلوريان فيرتز، لكن المفاوضات أثبتت صعوبتها، حيث يطالب الفريق الألماني بمبالغ قدرها 126 مليون جنيه إسترليني مقابل نجمه.

يأمل ليفربول في إبرام صفقة لضم فيرتز، لكنه خاض مفاوضات صعبة بعد رفض عدد من العروض لصانع الألعاب، كان آخرها عرض بقيمة 114 مليون جنيه إسترليني.

يتمسك ليفركوزن بدفعة قدرها 126 مليون جنيه إسترليني، وهو ما سيكون رقمًا قياسيًا في سوق الانتقالات البريطانية، حيث يتطلعون إلى الاستفادة القصوى من لاعب يُعتبر من أبرز المواهب في كرة القدم حاليًا.

سجل فيرتز 16 هدفًا و13 تمريرة حاسمة الموسم الماضي، مما يؤكد إمكاناته الكبيرة، ويرى ليفربول أنه سيُحدث نقلة نوعية في النادي.

وقال لشبكة "سكاي سبورت" العالمية: "لقد كان ممتازًا ضدنا، أتذكر ذلك جيدًا. من الواضح أن تلك المباراة كانت صعبة للغاية علينا، لكنه كان ممتازًا، وكان هو من سبب لنا مشاكل في نصف الملعب الخلفي، حيث كان يركض خلفنا. إنه قادر على تنويع الهجمات".

وأضاف: "لم أشاهده كثيرًا، لكنني لعبت ضده، وكان ذلك كافيًا لي لأرى أنه سيكون لاعبًا من الطراز الرفيع. من الواضح أننا لعبنا ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا أيضًا. سيطرنا على تلك المباراة أكثر، وكانت أكثر صعوبة، لكنه بالتأكيد كان ممتازًا في مباراتنا ضد المنتخب الألماني.

وواصل: "نحن نتفاوض معه بالتأكيد، ولكن إذا نجحنا في ضمه، فستكون موهبة مثيرة قد دخلت إلى عالمنا."

وأتم: "لدينا بالفعل العديد من المواهب المثيرة، وهو لاعب جيد جدًا، وسيُساعدنا بلا شك، وإذا نجح في الانضمام، فسنكون متحمسين للعب معه."