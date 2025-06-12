وسط ترقب سعودي.. ليفربول يقرر الإطاحة بمهاجمه

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن إدارة ليفربول استقرت على رحيل الأوروجوياني داروين نونيز عن صفوف الفريق هذا الصيف.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “داروين نونيز سيغادر هذا الصيف، تم تأكيد القرار”.

ويمتد عقد داروين نونيز مع ليفربول حتى 2028، وتقدر قيمته التسويقية بـ45 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويعد نادي الهلال السعودي أبرز المهتمين بالتعاقد مع داروين نونيز خلال فترة الانتقالات الصيفية

محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

في سياق آخر، تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، مؤخرًا في التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وحقق صلاح مستوى مميزًا إذ سجل 29 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة بالبريميرليج.

وجاء التشكيل المثالي للبريميرليج كالتالي:

حراسة المرمى: ماتز سيلس (نوتنجهام فورست)

خط الدفاع: دانيال مونوز (كريستال بالاس) – ويليام ساليبا (آرسنال) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – ميلوس كيركيز (بورنموث).

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) – رايان جرافينبرخ (ليفربول) – ديكلان رايس (آرسنال) – بريان مبيومو (برينتفورد).

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) – كريس وود (نوتنجهام فورست).

