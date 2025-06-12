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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محافظ دمياط يستقبل وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة

اشرف صبحي
اشرف صبحي
ياسمين تيسير

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، صباح اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك بمقر ديوان عامل المحافظة، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى متابعة المشروعات الجارية في قطاع الشباب والرياضة وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وجاء الاستقبال في حضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، إلى جانب مسؤولي وزارة الشباب والرياضة، حيث رحّب المحافظ بالوزير والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في دعم شباب مصر من خلال تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية وفتح آفاق جديدة لمشاركتهم الفعالة في المجتمع.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بزيارة محافظة دمياط، مشيدًا بدور المحافظة في دعم مشروعات الوزارة وتسهيل تنفيذ برامجها. وقال الوزير: “نعمل جاهدين على تطوير البنية التحتية الرياضية في جميع المحافظات، ودمياط من المحافظات التي تحظى بأولوية في خطط التطوير، نظرًا لما تمتلكه من طاقات شبابية واعدة ومقومات رياضية متميزة.”

ومن جانبه رحب " محافظ دمياط " بوزير الشباب والرياضة ، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة التى تعكس اهتمام الوزارة والمحافظة بدعم ملف الشباب والرياضة بالمحافظة،  مؤكدًا أن هذا القطاع شهد اهتمام كبير  ودعم غير مسبوق من الوزارة خلال الفترة الماضية، والذى أثمر عن انجازات عديدة أبرزها بدء أعمال تطوير استاد دمياط،  و توصيل المرافق إلى نادى دمياط الرياضي برأس البر،  و أيضًا الإعلان عن خطة تطوير الصالة الرياضية المغطاة برأس البر. 

ولفت " المحافظ " الى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار لهذا التعاون لتطوير ودعم المنشآت الرياضية والشبابية،  بما يؤهل المحافظة لاستضافة البطولات والأنشطة المختلفة و إتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لممارسة الأنشطة و تأهيلهم للمشاركة بالبطولات محلياً ودولياً

ومن المقرر أن تتضمن زيارة الوزير عددًا من الجولات الميدانية لعدد من مراكز الشباب والأندية الرياضية في مدن دمياط ورأس البر وكفر سعد، لتفقد سير الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على احتياجات تلك المنشآت على أرض الواقع.

ويُنتظر أن تسفر هذه الزيارة عن إعلان عدد من المبادرات والمشروعات الجديدة التي تهدف إلى دعم قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة، ضمن خطة الدولة لتفعيل دور الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.

اشرف صبحي وزير الرياضة دمياط

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