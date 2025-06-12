كل اللي اتقال إشاعات.. أيمن الرمادي يكسر حاجز الصمت برسالة قوية

نفى أيمن الرمادي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شائعات طلبه استمرار لاعبين في صفوف الفريق والتوصية برحيل لاعبين آخرين.

وترددت أنباء في الأيام الماضية حول طلب أيمن الرمادي الإبقاء على محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق، ورحيل بعض اللاعبين.

كل اللي اتقال إشاعات

وكتب الرمادي على صفحته على موقع “فيس بوك”: “كل ما يشاع حول أنني قدمت توصية برحيل لاعب أو استمرار لاعب إشاعات ومغالطات، لأنني ببساطة لم أنته من عمل التقرير، وبالتالي لم أقدمه لمجلس الإدارة”.

وانتهى عقد أيمن الرمادي مع الزمالك عقب نهاية بطولة كأس مصر والتي توج بها الفارس الأبيض على حساب بيراميدز 5 يونيو الجاري، وينتظر المدرب قرار إدارة القلعة البيضاء بشأن تجديد عقده من عقده.

الأقرب لتدريب الزمالك

في سياق متصل، كشف الإعلامي خالد الغندور عن الأقرب لتولي تدريب الزمالك الموسم المقبل.

وكتب خالد الغندور من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أيمن الرمادي خارج الحسابات بالنسبة للجهاز الفني الجديد”.

وتابع :سيكون هناك جهاز فني جديد لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل، الاتجاه داخل الزمالك هو التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق، والأبرز حاليا هو الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني الحالي لشبيبة القبائل الجزائري".