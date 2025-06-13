تعرف على البلد المستضيف لـ كأس السوبر السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا عن إقامة بطولة كأس السوبر السعودي للموسم 2025-2026 في دولة آسيوية، بمشاركة أربعة أندية.

جاء هذا الإعلان اليوم، مؤكدًا على استراتيجية التوسع العالمي للبطولة وتعزيز مكانة الكرة السعودية على الساحة الدولية.

هونج كونج تستضيف بطولة السوبر السعودي

وقعت مجموعة SMC، الشريك التجاري الحصري للاتحاد السعودي لكرة القدم، اتفاقية مع شركة SUM KM Sport، والتي بموجبها تستضيف هونج كونج بطولة كأس السوبر السعودي لعام 2025.

من المقرر أن تقام المنافسات خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل، على ملعب هونج كونج الذي يتسع لـ 40 ألف مشجع، يعد هذا الملعب، الذي تم بناؤه عام 1953 وتجديده عام 1994، هو الملعب الرسمي لمنتخب هونج كونج.

تأتي هذه الخطوة استمرارًا لاستراتيجية البطولة في إقامة عدد من نسخها خارج المملكة، بهدف بناء شراكات دولية استراتيجية تعزز انتشار كرة القدم السعودية.

وتندرج الاتفاقية ضمن جهود مجموعة SMC لدعم رؤية البطولة والاتحاد السعودي في ربط الجهات الدولية بالسوق الرياضي السعودي، الذي يشهد نموًا متسارعًا وتطورًا لافتًا، بما يخدم القطاع الرياضي كأحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الأندية المشاركة ونظام البطولة

ستشهد النسخة القادمة من كأس السوبر السعودي مشاركة أربعة أندية قوية هي:

الاتحاد: بصفته بطل الدوري.

بصفته بطل الدوري. الهلال: وصيف الدوري.

وصيف الدوري. النصر: صاحب المركز الرابع في الدوري (استحق المشاركة كونه فريقًا مؤهلاً بعد تحديد الأندية الأخرى).

صاحب المركز الرابع في الدوري (استحق المشاركة كونه فريقًا مؤهلاً بعد تحديد الأندية الأخرى). القادسية: بصفته صاحب المركز الثاني في بطولة كأس الملك.

يذكر أن الهلال كان قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي 2024-2025، بفوزه على النصر بنتيجة 4-1.

وبناءً على نظام البطولة، ستجرى قرعة خلال الفترة القادمة لتحديد مواجهات البطولة بين الأندية المشاركة.