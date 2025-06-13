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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليس ميسي .. تعليق ناري من مدرب الأهلي بشأن مواجهة إنتر ميامي

ميسي
ميسي
القسم الرياضي

تحدث الإسباني خويسه ريبيرو، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، وخاصة مواجهة إنتر ميامي الأمريكي.


ويتواجد الأهلي مع إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.


وقال ريبيرو في تصريحات عبر صحيفة "أس" الإسبانية: ": "إنه فريق جيد يتمتع بمواهب فردية، ولا يوجد الكثير لشرحه عنهم، حينها يمكن للجميع أن يفكروا كما يحلو لهم في مرحلة مسيرتهم".


وتابع: "لكنني رأيتهم كثيرًا في الأسابيع الأخيرة، وما زالوا لاعبين يعرفون كيف يلعبون، إذا منحتهم المساحة، سيجدون حلولًا يصعب التصدي لها، ليس لديهم الركض الذي يقومون به لأنهم لا يحبون الفوز، ما زالوا تنافسيين للغاية، وستكون المباراة الافتتاحية، مع وجود الكثير من اللاعبين خلفهم، وهو ما يجعلهم أكثر خطورة".

مواجهة ميسي 


واختتم: "ليس ميسي فقط، بل بوسكيتس أيضًا، تراه يلعب وترى اللاعب الذي كان عليه، والكرامة التي يلعب بها، وكيف يجمع الفريق معًا، ترى اللاعب الذي كان عليه، جوردي ألبا، لويس سواريز، إنها ليست مزحة، عندما يجتمع هؤلاء الأشخاص على أرض الملعب ويجدون بعضهم البعض، تحدث أشياء عظيمة".

ريبيرو الأهلي كأس العالم للأندية إنتر ميامي ميسي

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